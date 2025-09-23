"البحيرة الغامضة" في البهنسا.. معجزة طبيعية أم إنذار بيئي؟ فيديو

بين البركة والقلق
أطلق الأهالي على الظاهرة اسم "البحيرة المباركة"، رغم أن التحاليل أثبتت أن المياه شديدة الملوحة ولا تصلح للاستخدام، ما جعل السكان منقسمين بين اعتبارها نعمة أو نقمة.
تفسير علمي وتحذيرات رسمية
أصدرت محافظة المنيا بيانًا أوضحت فيه أن ظهور البحيرة ناتج عن تسرب مياه جوفية إلى منخفض طبيعي نتيجة صدوع جيولوجية أو طبقات صخرية مسامية، خاصة أن الموقع كان محجرًا للرمال سابقًا. ومع التبخر وغياب مصارف، ارتفعت ملوحة المياه. كما حذرت من الاقتراب منها.
شائعات وأساطير
ورغم التفسير العلمي، تداول بعض الأهالي شائعات عن أن البحيرة ظهرت نتيجة تنقيب غير مشروع عن الآثار، وهو ما نفاه سكان ومسؤولون محليون، مؤكدين عدم تسجيل أي وقائع من هذا النوع في القرية.
خلاصة
السلطات تتابع الموقف ولا ترى داعيًا للذعر، فيما تبقى الظاهرة الطبيعية مثار جدل بين أهالي قرية تاريخية تعرف بـ"البقيع الثاني".
