الثلاثاء 2025-09-23 10:02 ص
 

"البحيرة الغامضة" في البهنسا.. معجزة طبيعية أم إنذار بيئي؟ فيديو

ف6غا
بحيرة البهنسا
 
الثلاثاء، 23-09-2025 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   في واقعة غريبة، شهدت قرية البهنسا بمركز بني مزار في محافظة المنيا، ظهور بحيرة مالحة بشكل مفاجئ قبل أسبوعين، تغطي نحو 5 فدادين، دون أسباب واضحة كالأمطار أو المشاريع المائية.

اضافة اعلان


بين البركة والقلق
أطلق الأهالي على الظاهرة اسم "البحيرة المباركة"، رغم أن التحاليل أثبتت أن المياه شديدة الملوحة ولا تصلح للاستخدام، ما جعل السكان منقسمين بين اعتبارها نعمة أو نقمة.


تفسير علمي وتحذيرات رسمية
أصدرت محافظة المنيا بيانًا أوضحت فيه أن ظهور البحيرة ناتج عن تسرب مياه جوفية إلى منخفض طبيعي نتيجة صدوع جيولوجية أو طبقات صخرية مسامية، خاصة أن الموقع كان محجرًا للرمال سابقًا. ومع التبخر وغياب مصارف، ارتفعت ملوحة المياه. كما حذرت من الاقتراب منها.


شائعات وأساطير
ورغم التفسير العلمي، تداول بعض الأهالي شائعات عن أن البحيرة ظهرت نتيجة تنقيب غير مشروع عن الآثار، وهو ما نفاه سكان ومسؤولون محليون، مؤكدين عدم تسجيل أي وقائع من هذا النوع في القرية.


خلاصة
السلطات تتابع الموقف ولا ترى داعيًا للذعر، فيما تبقى الظاهرة الطبيعية مثار جدل بين أهالي قرية تاريخية تعرف بـ"البقيع الثاني".

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر لمرحلة البكالوريوس

ن

طب وصحة 5 أطعمة لا تطهى مباشرة من الفريزر

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم

وزارة الشباب

أخبار محلية ورشة حول دور الشباب بالمشاركة في إدارة المخاطر والأزمات

ف6غا

منوعات "البحيرة الغامضة" في البهنسا.. معجزة طبيعية أم إنذار بيئي؟ فيديو

انخفضت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، الثلاثاء، بعد أن زاد اتفاق مبدئي تَسنّى التوصّل إليه بين بغداد وإقليم كردستان العراق لمعاودة تشغيل خط أنابيب نفطي، من المخاوف إزاء فائض المعروض. وتراجعت

أسواق ومال النفط يواصل الانخفاض بعد اتفاق العراق وكردستان على إعادة تشغيل خط أنابيب

فلسطينيون بالقرب من موقع غارات إسرائيلية على مبانى سكني في مدينة غزة

فلسطين 29 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر الثلاثاء



 
 





الأكثر مشاهدة