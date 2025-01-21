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"الزر الأحمر" على مكتب ترامب يثير قلق الضيوف .. ما قصته ؟

يوجد الزر داخل صندوق خشبي
يوجد الزر داخل صندوق خشبي
الثلاثاء، 21-01-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري- مع أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، عاد "زر دايت كوك" المفضل لديه إلى المكتب البيضاوي منتصراً.اضافة اعلان


هذا الزر الأحمر الشهير، الموجود في صندوق خشبي، ليس لإطلاق الأسلحة النووية بل لاستدعاء كبير الخدم مع كوب مبرد من مشروب ترامب المفضل.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان هذا الزر الشهير أحد الأشياء العديدة التي عادت مع إدارة ترامب.

وتمت إزالة الزر على الفور من قبل بايدن بعد توليه منصبه في عام 2021، لكنه عاد الآن إلى المكتب، إلى جانب بعض القطع الرئيسية الأخرى من الديكور.

وخلال مراسم يوم التنصيب، يخضع المكتب البيضاوي عادة لعملية تجديد لتتناسب مع تفضيلات الرئيس القادم.

وكشف ترامب في مقابلة عام 2017 مع "فاينانشال تايمز" أن الزوار غالبا ما يخطئون بين زر "دايت كوك" و"الزر النووي".

واعترف قائلاً: "يشعر الجميع بالتوتر قليلاً عندما أضغط على هذا الزر".

سكاي نيوز
 
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