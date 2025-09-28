السعودية تكتشف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن اكتشاف أثري يُعد الأقدم من نوعه في الجزيرة العربية، يتمثل في مستوطنة معمارية تعود للعصر الحجري الحديث، وتقع في منطقة مسيون شمال غرب تبوك.

وجاء الاكتشاف نتيجة أعمال تنقيب مشتركة بين هيئة التراث السعودية وجامعة كانازاوا اليابانية، بالتعاون مع مشروع نيوم، حيث قُدّر عمر المستوطنة بنحو 11,000 إلى 10,300 سنة.



وكشفت الحفريات عن وحدات سكنية شبه دائرية مبنية من الحجارة الغرانيتية ، شملت منازل ومخازن وممرات ومواقد نار، ما يشير إلى تخطيط معماري متقدم ونمط حياة يعتمد على الصيد وزراعة الحبوب.



كما عُثر على بقايا هياكل بشرية وحيوانية وقطع حجرية مزخرفة بخطوط هندسية ذات دلالات رمزية، تُقدم رؤى جديدة حول الحياة الاجتماعية والثقافية في تلك الحقبة.



وأكدت هيئة التراث أن هذا الاكتشاف يشكل تحولًا علميًا كبيرًا في فهم بدايات الاستيطان البشري شمال غرب المملكة، ويعزز فرضية أن المنطقة كانت امتدادًا طبيعيًا للهلال الخصيب، وموقعًا مبكرًا لانتقال الإنسان من الترحال إلى الاستقرار.