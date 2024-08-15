انهيار هرم عمره 1100 عام في المكسيك

الوكيل الإخباري- كشف فريق من الباحثين أن انهيار هرم قديم في المكسيك أثار مخاوف بين أفراد القبيلة في المنطقة، الذين اعتبروا الحدث بمثابة «نذير شؤم».

انهار أحد جانبي الهرم المصنوع من الطوب، وعمره 1100 عام، والذي يقع في منطقة إيهواتزيو الأثرية في ولاية ميتشواكان المكسيكية، بسبب هطول أمطار غزيرة في المنطقة.



وأوضح الباحثون أن الأهرامات بُنيت على الشاطئ الشرقي لبحيرة باتزكوارو، التي احتلتها إمبراطورية بوريبيشا من عام 900 بعد الميلاد حتى وصول الإسبان إلى المنطقة في عام 1530 بعد الميلاد.



وصرح المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك أن الأمطار الغزيرة غمرت حوض البحيرة، وكان منسوبها فوق متوسط هطول الأمطار المتوقع. وأضاف المعهد: «حدث انهيار في الجزء المركزي من الواجهة الجنوبية لإحدى القواعد الهرمية لمنطقة إيهواتزيو الأثرية».



وتسببت درجات الحرارة المرتفعة، التي تم تسجيلها سابقاً في المنطقة، والجفاف الناتج عن ذلك، في حدوث شقوق ساعدت على ترشيح المياه إلى داخل الهيكل الذي يعود تاريخه إلى ما قبل العصر الإسباني. وعلى الرغم من ادعاء المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ أن الانهيار كان لأسباب طبيعية، قال أحد أفراد قبيلة بوريبيشا إن هناك شيئاً أكثر شؤماً كان يحدث.