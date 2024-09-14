بالتفاصيل.. ياباني ينام 30 دقيقة يومياً منذ 15 عاماً

الوكيل الإخباري- كشف لاعب كمال أجسام في اليابان عن أنه في أسعد حال بعد اكتشاف قوته الخارقة: فهو ينعم بنوم عميق لمدة 30 دقيقة فقط يومياً، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».



يقول دايسوكي هوري، البالغ من العمر 40 عاماً، الذي يعيش في شيبويا بطوكيو، إنه لم يكن ينام أكثر من نصف ساعة كل ليلة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

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يزعم الأب لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات أن قلة نومه تعني أنه لا يفوت أي شيء في الحياة - الحفاظ على روتين مزدحم من شأنه أن يرهق حتى أكثر الأشخاص طموحاً في تعدد المهام. يتضمن جدوله اليومي مجموعة من الأنشطة التي تتراوح بين العمل والقيام بالأعمال المنزلية إلى ممارسة الرياضة وركوب الأمواج.



كما أنه يدير الاستثمارات، ويعزف على الآلات الموسيقية، ويعتني بطفله وحيوانه الأليف.



وفي حديثه لصحيفة «إندبندنت»، أوضح: «أقوم بالتمارين البدنية 13 مرة في الأسبوع، وأعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم، ولا آخذ أيام راحة. ويختلف الجدول الزمني بشكل كبير من يوم لآخر، ولكنّ هناك شيئاً واحداً لا يتغير أبداً؛ 30 دقيقة من النوم».



حتى هوري يعترف بأن أسلوب حياته المتطرف قد لا يناسب الجميع. يوصي معظم الأطباء والدراسات العلمية بسبع إلى تسع ساعات من النوم ليلاً.



ولكن بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم العيش على قدر أقل من النوم بطريقة صحية، يقترح أن النتائج يمكن أن تكون تحويلية. يقول: «لقد تحقق هدفي بالفعل: حرية الحركة، والصحة الجيدة، ووجود الأحباء من حولي، والوقت الكافي، والقدرة على تجربة أي شيء».



ويتابع: «أعتقد حقاً أن لا أحد آخر سعيد مثلي. لم أجد هذه السعادة إلا بعد أن أصبحت من الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة. إذا تمكن المزيد من الناس من العيش دون القلق بشأن النوم، فأعتقد أن العالم سيكون مكاناً أكثر سلاماً».



ويوضح لاعب كمال الأجسام، الذي لديه حساب نشط للغاية على «إنستغرام» وقناة على «يوتيوب» مخصصة للنوم القصير، إنه يتدرب كهواية ويشارك في مسابقات كمال الأجسام كل عام. وقد تنافس مؤخراً في حدث «أفضل جسم في اليابان».



يقول هوري، الذي ينشر بانتظام صوراً تظهر لياقته البدنية: «أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية مرتين في اليوم لمدة 90 دقيقة على الأكثر في المرة الواحدة».



ويشير إلى أنه درّب زوجته أيضاً على تقليص وقت نومها من سبع ساعات في الليلة إلى ساعتين فقط. كان ابنه ينام ثلاث ساعات في اليوم منذ ولادته، لكنه الآن ينام لمدة أربع إلى خمس ساعات.



وبدأت الفكرة بعد أن أدرك هوري أنه يريد المزيد من الوقت في الحياة، وتأثر بشخص ينام قليلاً.

ويشرح: «لقد أردت ببساطة المزيد من الوقت... كان هناك شخص حولي ينام لفترة قصيرة من الوقت... اعتقدت أنه إذا كان بإمكان شخص آخر القيام بذلك، فيمكنني أيضاً تجربة الأمر».



في سن الخامسة والعشرين، شرع هوري فيما أصبحت رحلة مدتها سبع سنوات من التجربة، وتدريب جسده وعقله على العمل وسط ساعات قليلة من النوم. يقول إن العملية لم تكن سهلة. ولكن الآن، بعد سنوات من الممارسة، يدعي أنه يستطيع القيام في اليوم بأكثر مما يتمكن معظم الناس من القيام به في أسبوع، مع وجود طاقة إضافية.