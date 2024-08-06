 
الثلاثاء 2024-08-06 03:44 م
 
 

بالفيديو.. إنقاذ شابة سقطت في وادي أثناء التقاط 'سيلفي' في الهند

صورة سيلفي
صورة سيلفي




 

الثلاثاء، 06-08-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري-   كادت شابة تفقد حياتها بسبب صورة "سيلفي" أرادت التقاطها على منحدر مرتفع في ولاية ماهاراشترا الهندية، قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى القاع.

وبحسب وسائل الاعلام ، نجت الشابة من الحادث بأعجوبة، حيث اصطدمت بشجرة أثناء تتدحرجها وأنقذها الحرس الوطني الهندي بمساعدة بعض السكان.


وقالت الشرطة إن الشابة كانت تزور شلال ثوسيجار في الولاية الواقعة غربي الهند برفقة مجموعة من الأصدقاء، عندما توقفوا لالتقاط بعض الصور.

 

 

لبنان 24

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