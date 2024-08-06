بالفيديو.. إنقاذ شابة سقطت في وادي أثناء التقاط 'سيلفي' في الهند

وبحسب وسائل الاعلام ، نجت الشابة من الحادث بأعجوبة، حيث اصطدمت بشجرة أثناء تتدحرجها وأنقذها الحرس الوطني الهندي بمساعدة بعض السكان.
وقالت الشرطة إن الشابة كانت تزور شلال ثوسيجار في الولاية الواقعة غربي الهند برفقة مجموعة من الأصدقاء، عندما توقفوا لالتقاط بعض الصور.
وأضافت الشرطة الهندية أن الشابة أصيبت بجروح خطيرة في الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت الشرطة الهندية أن الشابة أصيبت بجروح خطيرة في الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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