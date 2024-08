بالفيديو.. إنقاذ شابة سقطت في وادي أثناء التقاط 'سيلفي' في الهند

الوكيل الإخباري- كادت شابة تفقد حياتها بسبب صورة "سيلفي" أرادت التقاطها على منحدر مرتفع في ولاية ماهاراشترا الهندية، قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى القاع.



وبحسب وسائل الاعلام ، نجت الشابة من الحادث بأعجوبة، حيث اصطدمت بشجرة أثناء تتدحرجها وأنقذها الحرس الوطني الهندي بمساعدة بعض السكان.



وقالت الشرطة إن الشابة كانت تزور شلال ثوسيجار في الولاية الواقعة غربي الهند برفقة مجموعة من الأصدقاء، عندما توقفوا لالتقاط بعض الصور.

pic.twitter.com/XAPdsFbNdz a young woman who fell down into a valley when she was foolishly taking selfie on the cliff was rescued by guards and locals. Heights of insanity. August 4, 2024 وأضافت الشرطة الهندية أن الشابة أصيبت بجروح خطيرة في الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.