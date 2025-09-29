الإثنين 2025-09-29 10:36 ص
 

بفيديو من داخل البيت الأبيض.. ترامب يتفاخر بأفخم قطع من الذهب

الإثنين، 29-09-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفخامة الديكورات الذهبية داخل المكتب البيضاوي وقاعة مجلس الوزراء في البيت الأبيض، مؤكدًا استخدام "أجود أنواع الذهب عيار 24 قيراطًا" في تصميمها.

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" مقطعًا مصورًا يظهر مشغولات وقطعًا ذهبية فريدة تُعرض داخل البيت الأبيض، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ"جمال وجودة التفاصيل" التي تميز تلك المساحات الرسمية.


وعلق ترامب على المقطع قائلًا: "بعضٌ من أجود أنواع الذهب عيار 24 قيراطًا المُستخدم في المكتب البيضاوي وقاعة مجلس الوزراء". وأضاف: "يُصاب القادة الأجانب، وغيرهم، بالدهشة عند رؤية الجودة والجمال... إنه أفضل مكتب بيضاوي على الإطلاق، من حيث النجاح والمظهر!".


يُذكر أن ترامب كثيرًا ما يستخدم منصته للتفاخر بإنجازاته خلال ولايته الرئاسية، وغالبًا ما يُسلط الضوء على الجانب الجمالي والبروتوكولي في مؤسسات الحكم الأمريكية.

 

 

ارم نيوز 

 
 
