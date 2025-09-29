بفيديو من داخل البيت الأبيض.. ترامب يتفاخر بأفخم قطع من الذهب

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" مقطعًا مصورًا يظهر مشغولات وقطعًا ذهبية فريدة تُعرض داخل البيت الأبيض، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ"جمال وجودة التفاصيل" التي تميز تلك المساحات الرسمية.
وعلق ترامب على المقطع قائلًا: "بعضٌ من أجود أنواع الذهب عيار 24 قيراطًا المُستخدم في المكتب البيضاوي وقاعة مجلس الوزراء". وأضاف: "يُصاب القادة الأجانب، وغيرهم، بالدهشة عند رؤية الجودة والجمال... إنه أفضل مكتب بيضاوي على الإطلاق، من حيث النجاح والمظهر!".
يُذكر أن ترامب كثيرًا ما يستخدم منصته للتفاخر بإنجازاته خلال ولايته الرئاسية، وغالبًا ما يُسلط الضوء على الجانب الجمالي والبروتوكولي في مؤسسات الحكم الأمريكية.
