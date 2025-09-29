بفيديو من داخل البيت الأبيض.. ترامب يتفاخر بأفخم قطع من الذهب

الوكيل الإخباري- تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفخامة الديكورات الذهبية داخل المكتب البيضاوي وقاعة مجلس الوزراء في البيت الأبيض، مؤكدًا استخدام "أجود أنواع الذهب عيار 24 قيراطًا" في تصميمها.

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" مقطعًا مصورًا يظهر مشغولات وقطعًا ذهبية فريدة تُعرض داخل البيت الأبيض، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ"جمال وجودة التفاصيل" التي تميز تلك المساحات الرسمية.



وعلق ترامب على المقطع قائلًا: "بعضٌ من أجود أنواع الذهب عيار 24 قيراطًا المُستخدم في المكتب البيضاوي وقاعة مجلس الوزراء". وأضاف: "يُصاب القادة الأجانب، وغيرهم، بالدهشة عند رؤية الجودة والجمال... إنه أفضل مكتب بيضاوي على الإطلاق، من حيث النجاح والمظهر!".



يُذكر أن ترامب كثيرًا ما يستخدم منصته للتفاخر بإنجازاته خلال ولايته الرئاسية، وغالبًا ما يُسلط الضوء على الجانب الجمالي والبروتوكولي في مؤسسات الحكم الأمريكية.

Some of the highest quality 24 Karat Gold used in the Oval Office and Cabinet Room of the White House. Foreign Leaders, and everyone else, "freak out" when they see the quality and beauty. Best Oval Office ever, in terms of success and look!!! President DJT pic.twitter.com/0cUzcPqo2f September 28, 2025