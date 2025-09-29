حادثة طريفة.. "سلطعون" يحتل مقعدا في قطار بريطاني (صور)

الوكيل الإخباري- تفاجأ ركاب قطار تابع لشركة "ساوث ويسترن" بوجود سلطعون حي يجلس بهدوء على مقعد في الدرجة الأولى!

اضافة اعلان



المحصل مارك والش تعامل مع الموقف بلطف، وأطلق عليه اسم "كريج"، قبل أن يعيده إلى البحر في بورتسموث.



الحادثة أثارت موجة من التعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم: "تم تغريم كريج 100 جنيه!"، وآخر تساءل: "وكأنه كان سيغادر في المحطة القادمة!".



يُرجَّح أن السلطعون وصل بالخطأ عبر حقيبة أحد الصيادين أو كمزحة من بعض الركاب.

View this post on Instagram A post shared by South Western Railway (@sw_railway)