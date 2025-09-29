حادثة طريفة.. "سلطعون" يحتل مقعدا في قطار بريطاني (صور)

المحصل مارك والش تعامل مع الموقف بلطف، وأطلق عليه اسم "كريج"، قبل أن يعيده إلى البحر في بورتسموث.
الحادثة أثارت موجة من التعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم: "تم تغريم كريج 100 جنيه!"، وآخر تساءل: "وكأنه كان سيغادر في المحطة القادمة!".
يُرجَّح أن السلطعون وصل بالخطأ عبر حقيبة أحد الصيادين أو كمزحة من بعض الركاب.
