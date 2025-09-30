الثلاثاء 2025-09-30 11:51 ص
 

ركاب يجبرون طائرة على الهبوط الاضطراري في فرنسا

الثلاثاء، 30-09-2025 09:51 ص

الوكيل الإخباري-   تحولت رحلة لـ"رايان إير" من ميلانو إلى لندن إلى فوضى، بعدما أجبر الطيار على الهبوط اضطرارياً في باريس إثر تصرفات مريبة من راكبين، أحدهما مزق جواز سفره وحاول أكله، والآخر حاول التخلص من جوازه في المرحاض.

الحادثة أثارت ذعراً كبيراً بين الركاب، واضطرت الطائرة للبقاء ساعتين في باريس حيث اعتقلت السلطات الفرنسية الراكبين وفتشت الطائرة.


الرحلة استُكملت لاحقاً، وسط إشادة من الركاب بطاقم الطائرة لاحترافيته في التعامل مع الموقف.
ولا تزال دوافع الراكبين الغريبة مجهولة.

 

ارم نيوز 

 
 
