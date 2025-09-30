ركاب يجبرون طائرة على الهبوط الاضطراري في فرنسا

الحادثة أثارت ذعراً كبيراً بين الركاب، واضطرت الطائرة للبقاء ساعتين في باريس حيث اعتقلت السلطات الفرنسية الراكبين وفتشت الطائرة.
الرحلة استُكملت لاحقاً، وسط إشادة من الركاب بطاقم الطائرة لاحترافيته في التعامل مع الموقف.
ولا تزال دوافع الراكبين الغريبة مجهولة.
