سبب غريب وراء انفجار "كارسيت" أطفال داخل سيارة في أمريكا.. ماذا حدث؟

الوكيل الإخباري- حادث مرعب شهدته ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اشتعلت النيران في مقعد سيارة طفل صغير ("كارسيت") بعد لحظات من خروج عائلة من شاحنتهم الصغيرة، ليكشف عن سبب غريب وراء اندلاع الحريق. فماذا حدث؟

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أطلق أحد الجيران ناقوس الخطر عندما لاحظ تصاعد الدخان من المحرك، وجاء أحد الأفراد الأبطال لإنقاذهم من خلال التعامل مع الحريق باستخدام خرطوم الحديقة.



وقعت الحادثة بعد عودة العائلة من الخارج، حيث نجت بأعجوبة من الاحتراق المفاجئ لمقعد السيارة المخصص للأطفال أثناء خروجهم من السيارة، بحسب موقع «دايلي ستار».



لم يُصب أحد بأذى، لكن الصور المؤلمة أظهرت الدمار الناري الذي التهم المقعد البلاستيكي والجلدي.



كشف رجال الشرطة الذين كانوا يحققون في الحادث عن سبب غريب وراء الحادث؛ فقد اشتعلت بطارية ليثيوم صغيرة داخل كتاب للأطفال، مما أدى إلى انفجارها.



وسارعت إدارة الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، مؤكدة أن «بطارية زر» أسفل المقعد كانت السبب في الحادث.



رئيس الإطفاء بوبي كريج قال في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور»: «يتجه العالم نحو بطاريات الليثيوم، وهو ما يطرح بعض هذه المشاكل على خدمة الإطفاء، لا أعلم ما إذا كان هناك أي احتياطات بشأنها أم لا.»



تحذير من بطاريات الليثيوم

ستستخدم بقايا مقعد السيارة المتفحمة كدعامة قاتمة لتدريب رجال الإطفاء، وتسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها بطاريات الليثيوم المشبوهة.



تشتهر البطاريات بالانفلات الحراري، وهو تفاعل مميت حيث تسخن بشكل سريع، مما يتسبب في تفككها وانفجارها في كرة نارية من الغاز.



تتواجد بطاريات الليثيوم في العديد من الأدوات اليومية، مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولوحات الطفو، ومعدات الأطفال.





