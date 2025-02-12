شاهد انفجار هاتف في جيب امرأة يثير الذعر في سوبر ماركت بالبرازيل

وفي التفاصيل، كان الهاتف المحمول داخل جيب السيدة عندما انفجر فجأة، مما أدى إلى اشتعال النيران في ملابسها وبنطالها. سارع زوجها إلى محاولة إطفاء النيران، بينما اندفع المتسوقون الآخرون لمساعدتها.
المرأة خرجت بسرعة من المتجر إلى الشارع، حيث قام المارة بمساعدتها. تم نقلها لاحقًا إلى مستشفى ألفريدو أبرااو لتلقي العلاج من الحروق التي أصابتها في مناطق مختلفة من جسدها، بما في ذلك يديها وساعدها وظهرها. الأطباء صنفوا الحروق على أنها من الدرجة الأولى والثانية.
هذه الحادثة أثارت قلقًا واسعًا حول أمان الهواتف المحمولة، خصوصًا مع تكرار الحوادث المماثلة في السنوات الأخيرة.
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