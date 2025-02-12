 
الأربعاء 2025-02-12 03:55 م
 

شاهد انفجار هاتف في جيب امرأة يثير الذعر في سوبر ماركت بالبرازيل

ل
تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-  انفجر هاتف محمول في جيب امرأة داخل سوبر ماركت مكتظ بالمتسوقين في مدينة أنابوليس البرازيلية، مما أثار حالة من الذعر الكبير. وقد وثقت كاميرات المراقبة لحظة الانفجار الذي وقع أثناء وقوف السيدة بجانب زوجها لدفع ثمن مشترياتهما.

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وفي التفاصيل، كان الهاتف المحمول داخل جيب السيدة عندما انفجر فجأة، مما أدى إلى اشتعال النيران في ملابسها وبنطالها. سارع زوجها إلى محاولة إطفاء النيران، بينما اندفع المتسوقون الآخرون لمساعدتها.


المرأة خرجت بسرعة من المتجر إلى الشارع، حيث قام المارة بمساعدتها. تم نقلها لاحقًا إلى مستشفى ألفريدو أبرااو لتلقي العلاج من الحروق التي أصابتها في مناطق مختلفة من جسدها، بما في ذلك يديها وساعدها وظهرها. الأطباء صنفوا الحروق على أنها من الدرجة الأولى والثانية.


هذه الحادثة أثارت قلقًا واسعًا حول أمان الهواتف المحمولة، خصوصًا مع تكرار الحوادث المماثلة في السنوات الأخيرة.

 

لبنان 24







 
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