الأحد 2025-09-21 01:25 م
 

ضبط شخصان انتحلا صفة أطباء في عيادة غير مرخصة بالبصرة

تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 08:42 ص

الوكيل الإخباري-  كشفت دائرة صحة البصرة عن ضبط شخصين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، أثناء ممارستهما مهناً طبية داخل عيادة غير مرخصة وسط المدينة.

وذكرت الدائرة في بيان رسمي أن أحد المتهمين انتحل صفة طبيب أسنان، بينما ادّعى الآخر أنه معالج طبيعي، وكانا يعملان في عيادة تجميل غير مجازة رسميًا، وتم ضبطهما خلال حملة تفتيش مفاجئة.


وخلال التفتيش، عُثر على أجهزة ليزر ومواد تجميل تُستخدم في العلاج دون أي ترخيص قانوني. كما ظهر في مقطع فيديو نشرته الدائرة، وجود سيدة أخرى تعمل داخل العيادة رغم أنها وصلت العراق قبل 10 أيام فقط، ودون تصريح عمل.


وأفاد مسؤول في الحملة الصحية أن الموقع ذاته تم رفض منحه ترخيصًا قبل ستة أشهر، إلا أن القائمين عليه استمروا في مزاولة النشاط بشكل غير قانوني. كما حاول أحد المتورطين التنصل من المسؤولية مدعيًا توقفه عن العمل.

 

 

ارم نيوز  

 
 
