طرق فعالة لمنع طفلك من وضع أصابعه في أنفه

ومع أن البعض يعتبرها "عادة عصبية" مشابهة لمص الإبهام أو قضم الأظافر، إلا أنها ليست بالضرورة علامة على القلق المفرط لدى الطفل.
وبحسب الخبراء، تُسهم بعض العوامل البيئية مثل الجفاف أو الحساسية في زيادة احتمال وضع الأطفال أصابعهم في الأنف، إذ يشعر الطفل بوجود شيء يجب إزالته.
ومع أن هذا السلوك يبدو غير ضار، إلا أنه يحمل مخاطر صحية، منها انتشار الجراثيم وإمكانية إصابة الأنف أو التعرض لنزيف.
وبحسب موقع Baby Center، فيما يأتي كيفية مساعدة الأطفال على التوقف عن وضع أصابعهم في أنوفهم:
استخدام المناديل
غسل اليدين
علم الطفل أهمية غسل يديه للحد من انتشار الجراثيم.
التعزيز الإيجابي
قدم مكافآت لتحفيز الطفل على التوقف عن هذه العادة.
قدم للطفل أنشطة يدوية تُبقيه مشغولًا بعيدًا عن نقر أنفه.
ترطيب الجو
استخدام مرطبات الهواء أو رذاذ الأنف الملحي قد يساعد على تقليل الجفاف.
التعامل بروح مرحة
يمكنك استخدام النكات أو الكلمات الرمزية لتذكير الطفل بلطف بتجنب نقر أنفه.
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