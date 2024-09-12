طرق فعالة لمنع طفلك من وضع أصابعه في أنفه

الوكيل الإخباري- يُعد وضع الأصابع في الأنف سلوكًا شائعًا لدى الأطفال، وقد يحدث نتيجة لمجموعة من الأسباب، مثل الشعور بعدم الارتياح؛ أو بسبب المخاط أو حتى للترفيه أثناء الملل.

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ومع أن البعض يعتبرها "عادة عصبية" مشابهة لمص الإبهام أو قضم الأظافر، إلا أنها ليست بالضرورة علامة على القلق المفرط لدى الطفل.



وبحسب الخبراء، تُسهم بعض العوامل البيئية مثل الجفاف أو الحساسية في زيادة احتمال وضع الأطفال أصابعهم في الأنف، إذ يشعر الطفل بوجود شيء يجب إزالته.



ومع أن هذا السلوك يبدو غير ضار، إلا أنه يحمل مخاطر صحية، منها انتشار الجراثيم وإمكانية إصابة الأنف أو التعرض لنزيف.



وبحسب موقع Baby Center، فيما يأتي كيفية مساعدة الأطفال على التوقف عن وضع أصابعهم في أنوفهم:



استخدام المناديل

شجع الطفل على تنظيف أنفه باستخدام منديل بدلًا من نقره.



غسل اليدين

علم الطفل أهمية غسل يديه للحد من انتشار الجراثيم.



التعزيز الإيجابي

قدم مكافآت لتحفيز الطفل على التوقف عن هذه العادة.

إشغال اليدين

قدم للطفل أنشطة يدوية تُبقيه مشغولًا بعيدًا عن نقر أنفه.



ترطيب الجو

استخدام مرطبات الهواء أو رذاذ الأنف الملحي قد يساعد على تقليل الجفاف.