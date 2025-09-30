الثلاثاء 2025-09-30 11:50 ص
 

ظلام وثعابين.. صينية تنجو من الموت بعد 54 ساعة داخل بئر مهجورة - صور

ل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   تمكنت فرق الدفاع المدني في جنوب شرق الصين من إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا، تدعى "تشين"، بعد أن قضت 54 ساعة داخل بئر مهجورة بمدينة تشوانتشو، بمقاطعة فوجيان.

سقطت تشين في البئر أثناء نزهة في الغابة يوم 13 سبتمبر، وظلّت عالقة في الماء، متشبثة بجدار البئر، وسط ظلام وبعوض وثعابين مائية. رغم إصابتها بعضات، نجت بفضل معرفتها بالسباحة وإرادتها القوية التي استمدتها من تفكيرها في عائلتها.


عثر عليها فريق الإنقاذ بعد استدعاء ابنها، وتم نقلها إلى المستشفى حيث تم تشخيص إصابات منها كسور في الأضلاع وانهيار جزئي في الرئة. حالتها الآن مستقرة ويتوقع الأطباء تعافيها التام.


قصة تشين لاقت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، مع إشادة كبيرة بقوة إرادتها على النجاة.

 


