ظهور نادر لـ"ثعلب بلانفورد" المهدد بالانقراض بالفجيرة

ويعد مشروع "راقب الطبيعة"، الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل بنك "المشرق" وجمعية الإمارات للطبيعة وهيئة الفجيرة للبيئة، جزءًا من المبادرة العالمية للمشرق التي تهدف إلى رسم خرائط الحياة الفطرية في الإمارات.
يهدف المشروع إلى تقييم حالة بعض الأنواع الرئيسية من الكائنات الحية، والمساهمة في حماية واستعادة التنوع البيولوجي الغني في الدولة.
وتؤكد إمارة الفجيرة بهذا الإنجاز التزامها بالحفاظ على البيئة والطبيعة، وتعزيز مكانتها كواحدة من الجهات الرائدة في مجال حماية الحياة البرية بالدولة.
وتتيح المبادرة فرصًا عديدة للجميع للمشاركة بشكل مباشر في جهود الحفاظ على البيئة، والانضمام إلى البرنامج السنوي لجمعية الإمارات للطبيعة "قادة التغيير"، الذي يهدف إلى حشد جهود جميع أطياف المجتمع في دولة الإمارات.
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