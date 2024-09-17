 
الثلاثاء 2024-09-17 12:44 م
 
 

ظهور نادر لـ"ثعلب بلانفورد" المهدد بالانقراض بالفجيرة

ثعلب بلانفورد
ثعلب بلانفورد
الثلاثاء، 17-09-2024 12:12 م

الوكيل الإخباري-   رصدت كاميرات مشروع "راقب الطبيعة" المثبتة في محمية وادي الوريعة الوطنية بالفجيرة ثعلب "بلانفورد" المهدد بالانقراض.

اضافة اعلان


ويعد مشروع "راقب الطبيعة"، الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل بنك "المشرق" وجمعية الإمارات للطبيعة وهيئة الفجيرة للبيئة، جزءًا من المبادرة العالمية للمشرق التي تهدف إلى رسم خرائط الحياة الفطرية في الإمارات.


يهدف المشروع إلى تقييم حالة بعض الأنواع الرئيسية من الكائنات الحية، والمساهمة في حماية واستعادة التنوع البيولوجي الغني في الدولة.


وتؤكد إمارة الفجيرة بهذا الإنجاز التزامها بالحفاظ على البيئة والطبيعة، وتعزيز مكانتها كواحدة من الجهات الرائدة في مجال حماية الحياة البرية بالدولة.


وتتيح المبادرة فرصًا عديدة للجميع للمشاركة بشكل مباشر في جهود الحفاظ على البيئة، والانضمام إلى البرنامج السنوي لجمعية الإمارات للطبيعة "قادة التغيير"، الذي يهدف إلى حشد جهود جميع أطياف المجتمع في دولة الإمارات.

 

البيان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 8 أعراض تكشف إصابتك بهذا المرض الخطير.. هل تعاني من الألم؟

تعبيرية

منوعات مجزرة تهز البصرة.. طفل قتل كل عائلته انتقاماً

اعهخ

أخبار الشركات سنوات من SmartThings: كيف غيّرت سامسونج مفهوم المنازل الذكية

تعبيرية

فلسطين 11 ألف طالب فلسطيني استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

أرشيفية

فلسطين الأونروا تحذر من انتشار القوارض والحشرات بقطاع غزة

ثعلب بلانفورد

منوعات ظهور نادر لـ"ثعلب بلانفورد" المهدد بالانقراض بالفجيرة

جعفر حسان

خاص بالوكيل رئيس الوزراء المكلف يشاور اليوم 3 أحزاب قبيل إعلان تشكيلته الحكومية

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية (أسماء)



 


الأكثر مشاهدة





عاجل