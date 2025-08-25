الإثنين 2025-08-25 11:03 ص
 

عروس لبنانية تُبهر الحضور بغنائها لعريسها الأصم بلغة الإشارة - فيديو

لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
 
الإثنين، 25-08-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري- في مشهد مؤثر جمع بين الحب والإنسانية، غنّت عروس لبنانية لعريسها الأصم بلغة الإشارة خلال حفل زفافهما، الذي أقيم في إحدى المناطق اللبنانية، لتُجسّد لحظة استثنائية من التواصل العاطفي العميق.

واختارت العروس أغنية "أنا ما بدي تقلي كلام" للفنانة نانسي عجرم، محوّلة كلماتها إلى إشارات تنطق بالمشاعر، في لفتة حملت رمزية كبيرة.


تأثر الحضور بالموقف، وتمايلوا على وقع الأغنية بينما انهمرت الدموع من أعين كثيرين، في لحظة إنسانية نادرة خطفت القلوب.


الفيديو حصد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، وسط تعليقات عبّرت عن الإعجاب وتمنّت للعروسين حياة مليئة بالحب والتفاهم.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews



