عروس لبنانية تُبهر الحضور بغنائها لعريسها الأصم بلغة الإشارة - فيديو

واختارت العروس أغنية "أنا ما بدي تقلي كلام" للفنانة نانسي عجرم، محوّلة كلماتها إلى إشارات تنطق بالمشاعر، في لفتة حملت رمزية كبيرة.
تأثر الحضور بالموقف، وتمايلوا على وقع الأغنية بينما انهمرت الدموع من أعين كثيرين، في لحظة إنسانية نادرة خطفت القلوب.
الفيديو حصد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، وسط تعليقات عبّرت عن الإعجاب وتمنّت للعروسين حياة مليئة بالحب والتفاهم.
