"علاج الفوبيا".. مؤثر أمريكي يُثير صدمة بتعامله مع طفله في فيديو مثير للجدل

الوكيل الإخباري- أثار المؤثر الأمريكي غاريت جي موجة غضب على مواقع التواصل بعد نشره فيديو يُظهره وهو يُلقي ابنه البالغ من العمر 7 سنوات من جرف في بحيرة باول، لمساعدته على تجاوز مخاوفه.

الفيديو قوبل بانتقادات حادة وُصفت التصرف بـ"الخطير وغير المسؤول".



وفي رده، أكد جي أن ما حدث لا يُعد نصيحة أبوية، مشددًا على حرصه على سلامة أطفاله وتشجيعهم على تحدي النفس ضمن بيئة آمنة.



ورغم الجدل، أشار جي إلى ثقته بأسلوبه التربوي، مؤكدًا أن عائلته تسعى لتقديم محتوى يُلهم الآخرين دون تعريض الأطفال للخطر.



يُذكر أن "عائلة قائمة الأمنيات" تشتهر بمغامراتها العائلية منذ أكثر من عقد، ولديها ملايين المتابعين على منصات التواصل.

Facet zrzuca swojego syna z klifu, żeby "przełamał swój strach". Influencer Garrett Gee próbował przekonać 7-latka, że nie ma się czego bać, ale widząc opór, wziął sprawy w swoje ręce, a potem wrzucił filmik do sieci. Co myślicie? Zrobilibyście tak jak on? Strach został… pic.twitter.com/Vpwmu4rveF July 17, 2025