"علاج الفوبيا".. مؤثر أمريكي يُثير صدمة بتعامله مع طفله في فيديو مثير للجدل

لحظة إلقاء الأب لابنه
 
الوكيل الإخباري-  أثار المؤثر الأمريكي غاريت جي موجة غضب على مواقع التواصل بعد نشره فيديو يُظهره وهو يُلقي ابنه البالغ من العمر 7 سنوات من جرف في بحيرة باول، لمساعدته على تجاوز مخاوفه.

الفيديو قوبل بانتقادات حادة وُصفت التصرف بـ"الخطير وغير المسؤول".


وفي رده، أكد جي أن ما حدث لا يُعد نصيحة أبوية، مشددًا على حرصه على سلامة أطفاله وتشجيعهم على تحدي النفس ضمن بيئة آمنة.


ورغم الجدل، أشار جي إلى ثقته بأسلوبه التربوي، مؤكدًا أن عائلته تسعى لتقديم محتوى يُلهم الآخرين دون تعريض الأطفال للخطر.


يُذكر أن "عائلة قائمة الأمنيات" تشتهر بمغامراتها العائلية منذ أكثر من عقد، ولديها ملايين المتابعين على منصات التواصل.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

غت

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

بوابة جسر الملك حسين

لغع

ىت

غزة

