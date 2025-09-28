"علاج الفوبيا".. مؤثر أمريكي يُثير صدمة بتعامله مع طفله في فيديو مثير للجدل

الفيديو قوبل بانتقادات حادة وُصفت التصرف بـ"الخطير وغير المسؤول".
وفي رده، أكد جي أن ما حدث لا يُعد نصيحة أبوية، مشددًا على حرصه على سلامة أطفاله وتشجيعهم على تحدي النفس ضمن بيئة آمنة.
ورغم الجدل، أشار جي إلى ثقته بأسلوبه التربوي، مؤكدًا أن عائلته تسعى لتقديم محتوى يُلهم الآخرين دون تعريض الأطفال للخطر.
يُذكر أن "عائلة قائمة الأمنيات" تشتهر بمغامراتها العائلية منذ أكثر من عقد، ولديها ملايين المتابعين على منصات التواصل.
