الإثنين 2025-09-22 09:58 ص
 

غرق فتاة بعد هجوم تمساح في الهند

تعبيرية
 
الإثنين، 22-09-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت ولاية راجستان الهندية حادثًا مأساويًا، حيث لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا مصرعها غرقًا، بعد أن هاجمها تمساح أثناء جمع المياه من نهر بارفاتي، يوم الاثنين 15 سبتمبر.

ووفقًا لصحيفة هندوستان تايمز نقلًا عن شرطة كيشانغانج، فإن الفتاة شيفاني كيفات، من سكان قرية مهتابورا، كانت تملأ أواني المياه عندما انقض عليها التمساح وسحبها إلى عمق النهر. ورغم محاولات بعض الشهود التدخل باستخدام القوارب، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذها.


أطلقت السلطات عملية بحث استمرت لساعات دون نتائج، قبل أن تُعلّق مؤقتًا مساء اليوم نفسه. وفي صباح اليوم التالي، عُثر على جثة الفتاة طافية على سطح النهر، وأكد فريق طبي وفاتها، مشيرًا إلى أن الغرق هو السبب الرئيسي، مع وجود جروح عميقة ناتجة عن هجوم التمساح.


تم تسليم الجثمان إلى عائلتها بعد استكمال الإجراءات والفحوصات الطبية،

 

 ارم نيوز 

 

 
 
ى

