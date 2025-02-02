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في ألمانيا... السماء تُمطر عناكب في مشهد مرعب!

عغعغ
تعبيرية
الأحد، 02-02-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-  وثقت مقاطع فيديو مرعبة في بلدة ساو تومي داس لتراس بولاية ميناس جيرايس في البرازيل مشهدًا غريبًا حيث بدا أن مئات العناكب تتساقط من السماء.

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أظهرت اللقطات العناكب وهي تتحرك في الهواء بشكل يشبه تساقط الثلوج، مما أثار ذعر السكان في المنطقة.


وأوضح الخبراء أن هذه الظاهرة هي جزء من طقوس التزاوج الجماعي التي تقوم بها العناكب، حيث تخلق شبكة عنكبوتية عملاقة وتقوم بالوقوف على أسطح مرتفعة، وتطلق خيوطًا حريرية في الهواء.

 

وعندما تلتقط الرياح هذه الخيوط، يتم رفع العناكب في الهواء، مما يسمح لها بالانتقال من مكان إلى آخر في عملية تُعرف باسم "الطيران العنكبوتي".

 

 

لبنان 24

 

 
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