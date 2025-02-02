في ألمانيا... السماء تُمطر عناكب في مشهد مرعب!

أظهرت اللقطات العناكب وهي تتحرك في الهواء بشكل يشبه تساقط الثلوج، مما أثار ذعر السكان في المنطقة.
وأوضح الخبراء أن هذه الظاهرة هي جزء من طقوس التزاوج الجماعي التي تقوم بها العناكب، حيث تخلق شبكة عنكبوتية عملاقة وتقوم بالوقوف على أسطح مرتفعة، وتطلق خيوطًا حريرية في الهواء.
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