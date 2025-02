في ألمانيا... السماء تُمطر عناكب في مشهد مرعب!

الوكيل الإخباري- وثقت مقاطع فيديو مرعبة في بلدة ساو تومي داس لتراس بولاية ميناس جيرايس في البرازيل مشهدًا غريبًا حيث بدا أن مئات العناكب تتساقط من السماء.

أظهرت اللقطات العناكب وهي تتحرك في الهواء بشكل يشبه تساقط الثلوج، مما أثار ذعر السكان في المنطقة.



وأوضح الخبراء أن هذه الظاهرة هي جزء من طقوس التزاوج الجماعي التي تقوم بها العناكب، حيث تخلق شبكة عنكبوتية عملاقة وتقوم بالوقوف على أسطح مرتفعة، وتطلق خيوطًا حريرية في الهواء.

وعندما تلتقط الرياح هذه الخيوط، يتم رفع العناكب في الهواء، مما يسمح لها بالانتقال من مكان إلى آخر في عملية تُعرف باسم "الطيران العنكبوتي".

Um vídeo publicado nas redes sociais tem chamado atenção nos últimos dias ao mostrar uma enorme teia de aranha, com aparência de uma "chuva de aranhas", no céu do Sul de Minas Gerais. O registro, feito pela ativista ambiental Bruna Naomí no fim do mês passado. pic.twitter.com/UfyN4hEfpq January 26, 2025