في بلد عربي.. أغلى فستان ذهبي في العالم - صورة

تعبيرية
 
الأحد، 28-09-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت شركة متخصصة في الذهب والمجوهرات عن أغلى فستان مصنوع من الذهب في العالم، خلال حفل أقيم في الشارقة ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025.

الفستان، الذي يحمل اسم "حُلّة دبي"، صُنع يدويًا من ذهب عيار 21 قيراطًا وبوزن 8,810.5 غرام من الذهب الخالص، وبلغت قيمته 1,088,000 دولار أميركي، ما منحه اعترافًا رسميًا من موسوعة غينيس كأغلى فستان ذهبي في العالم.


واستغرق العمل على تصميمه نحو 966 ساعة يدوية، وزُوّد بتاج ذهبي وعقد فريد، ليمنحه طابعًا ملكيًا جذب أنظار زوّار المعرض.

 

Image1_9202528104226796982958.jpg

 

خليج تايمز 

 
 
