في بلد عربي.. أغلى فستان ذهبي في العالم - صورة

الفستان، الذي يحمل اسم "حُلّة دبي"، صُنع يدويًا من ذهب عيار 21 قيراطًا وبوزن 8,810.5 غرام من الذهب الخالص، وبلغت قيمته 1,088,000 دولار أميركي، ما منحه اعترافًا رسميًا من موسوعة غينيس كأغلى فستان ذهبي في العالم.
واستغرق العمل على تصميمه نحو 966 ساعة يدوية، وزُوّد بتاج ذهبي وعقد فريد، ليمنحه طابعًا ملكيًا جذب أنظار زوّار المعرض.
