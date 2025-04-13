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كان لديه 3 خيارات للإعدام.. هذا ما حصل مع رجل أميركي

بر
تعبيرية
 
الأحد، 13-04-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-  نفذت ولاية كارولينا الجنوبية، يوم الجمعة، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق ميكال مهدي (42 عاماً)، بعد أن رفضت كل من المحكمة العليا في الولاية والمحكمة العليا الأميركية استئنافاته، وفقاً لما نقلته شبكة Fox News.

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وكان مهدي قد أُدين بقتل ضابط شرطة خارج أوقات عمله في مقاطعة كالهون بولاية كارولينا الجنوبية، وبقتل بائع في متجر بقالة بولاية نورث كارولينا عام 2004. وصدر بحقه حكم الإعدام في جريمة الضابط، والسجن المؤبد في جريمة قتل البائع.


وأُعطي مهدي خيار تنفيذ حكم الإعدام عبر الحقنة القاتلة أو الكرسي الكهربائي أو الرمي بالرصاص، فاختار الأخير. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه لم يُدلِ بأي بيان نهائي قبل تنفيذ الحكم، ولم ينظر إلى الحاضرين أثناء عملية الإعدام.


وقد أطلق ثلاثة من موظفي السجن النار عليه، وكانوا قد تطوعوا لتنفيذ الحكم. وتم إعلان وفاته بعد أقل من أربع دقائق.


أما عن وجبته الأخيرة، فشملت: شريحة لحم ضلعية مطهوة بشكل متوسط، ريزوتو بالفطر، بروكلي، كرنب أخضر، كعكة الجبن، وشاي مُحلى، بحسب ما أفاد به مسؤولو السجن.

 

لبنان 24

 

 

 
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