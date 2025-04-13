كان لديه 3 خيارات للإعدام.. هذا ما حصل مع رجل أميركي

وكان مهدي قد أُدين بقتل ضابط شرطة خارج أوقات عمله في مقاطعة كالهون بولاية كارولينا الجنوبية، وبقتل بائع في متجر بقالة بولاية نورث كارولينا عام 2004. وصدر بحقه حكم الإعدام في جريمة الضابط، والسجن المؤبد في جريمة قتل البائع.
وأُعطي مهدي خيار تنفيذ حكم الإعدام عبر الحقنة القاتلة أو الكرسي الكهربائي أو الرمي بالرصاص، فاختار الأخير. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه لم يُدلِ بأي بيان نهائي قبل تنفيذ الحكم، ولم ينظر إلى الحاضرين أثناء عملية الإعدام.
وقد أطلق ثلاثة من موظفي السجن النار عليه، وكانوا قد تطوعوا لتنفيذ الحكم. وتم إعلان وفاته بعد أقل من أربع دقائق.
أما عن وجبته الأخيرة، فشملت: شريحة لحم ضلعية مطهوة بشكل متوسط، ريزوتو بالفطر، بروكلي، كرنب أخضر، كعكة الجبن، وشاي مُحلى، بحسب ما أفاد به مسؤولو السجن.
-
أخبار متعلقة
-
لقطة عفوية للرئيس السوري ووزير الخارجية تثير موجة تفاعلات - صورة
-
تصرف محرج من ترامب تجاه زوجة روبرت كينيدي جونيور يثير الجدل - فيديو
-
أول لقمة لطفلك: وصفات مغذية وآمنة من الشهر السادس
-
أشياء لا يجب غسلها معا لتجنب مشاكل الغسيل
-
أشياء يجب عدم وضعها في صناديق التخزين البلاستيكية
-
تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك
-
عذّب ابنتيه حتى الموت .. تفاصيل جريمة مروعة في مصر
-
ظهور مفاجئ للذئب الرهيب بعد آلاف السنين