لا تنسوا.. شاهدوا "موكب الكواكب".. قبل شروق شمس الغد

أما الظاهرة المقصودة فهي التي يطلق عليها "موكب الكواكب"، وستكون هذه المرة بمشاركة 6 كواكب.
6 كواكب والقمر
وبحسب المعلومات المتعلقة بموكب الكواكب، فإن عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل والقمر ستكون على جانب واحد من الشمس في قطاع يبلغ نحو 160 درجة.
إذا كان الطقس صافيا، فإنه يمكن رؤية الكواكب في الموكب بالعين المجردة، في الصباح الباكر قبل شروق الشمس مباشرة بينما يمكن رؤية الباقي بالتلسكوب.
وفقًا لموقع "ستار ووك" ستكون معظم الكواكب (عطارد والمريخ والمشتري وزحل) مرئية بالعين المجردة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى تلسكوب لرصد نبتون وأورانوس.
وبحسب الموقع، سيكون لون زحل مصفرًا، وسيصبح مرئيًا في وقت متأخر من المساء ويظهر في كوكبة الدلو.
أما نبتون (غير مرئي للعين المجردة) فسيظهر بعد ذلك وسيكون موجودًا بالقرب من كوكبة الحوت، وسيتبعه أورانوس، على الرغم من أنه سيكون هناك حاجة إلى تلسكوب لرصده في كوكبة الثور.
في هذا الوقت، سوف ينحرف زحل ونبتون إلى أسفل نحو الأفق الغربي للمشاهدة.
أما عطارد فهو آخر الكواكب التي تشرق عند الفجر، حيث سيكون موجودًا في كوكبة الأسد ويمكن رؤيته بالعين المجردة قبل شروق الشمس مباشرة.
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