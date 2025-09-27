السبت 2025-09-27 12:16 م
 

لماذا ننام أعمق في القرية؟ سرّ راحة البال بعيداً عن المدن

تعبيرية
 
السبت، 27-09-2025

الوكيل الإخباري-   تؤكد الاختصاصية النفسية ماري كارمن برافو، في حديثها لـ "ناشيونال جيوغرافيك"، أن العودة إلى القرية تُعدّ الخيار الأمثل للراحة الحقيقية، إذ تساعد البيئة الريفية على نوم أعمق واسترخاء أكبر بفضل الهدوء وقلة التوتر مقارنة بالحياة الحضرية.

وتوضح برافو أن غياب الضوضاء والعجلة والتحفيز المفرط يسمح للدماغ بالخروج من حالة "الإنذار المستمر"، ما يؤدي إلى راحة ذهنية وعاطفية حقيقية، بخلاف الوجهات السياحية الصاخبة التي لا تضمن نفس التأثير رغم تغيير المكان.


ورغم فوائد الإقامة في القرى، تحذّر برافو من الضغط الذي تسببه مواسم السياحة على السكان ، داعية إلى تحقيق توازن يحافظ على راحة الزوار واستقرار المجتمعات الريفية.

 

