لماذا ننام أعمق في القرية؟ سرّ راحة البال بعيداً عن المدن

وتوضح برافو أن غياب الضوضاء والعجلة والتحفيز المفرط يسمح للدماغ بالخروج من حالة "الإنذار المستمر"، ما يؤدي إلى راحة ذهنية وعاطفية حقيقية، بخلاف الوجهات السياحية الصاخبة التي لا تضمن نفس التأثير رغم تغيير المكان.
ورغم فوائد الإقامة في القرى، تحذّر برافو من الضغط الذي تسببه مواسم السياحة على السكان ، داعية إلى تحقيق توازن يحافظ على راحة الزوار واستقرار المجتمعات الريفية.
