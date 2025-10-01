مؤثر بريطاني يوثّق زلزال الفلبين في "بث مباشر"- فيديو

الوكيل الإخباري- وثّق صانع المحتوى البريطاني سام بيبر لحظة وقوع زلزال مدمّر ضرب الفلبين بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، أثناء بث مباشر من مدينة سيبو، حيث اهتز المكان بعنف بينما كان يتحدث إلى متابعيه، قبل أن يصرخ: "زلزال! تحرّكوا بسرعة!" ويهرب مع الموجودين بحثًا عن الأمان. الفيديو انتشر على نطاق واسع، ووصفه المتابعون بأنه "توثيق مرعب للحظة حقيقية".

وأعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال، الذي وقع مساء الثلاثاء، أسفر عن مقتل ما يصل إلى 60 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 140 مصابًا، وأضرار مادية جسيمة في عدة مناطق، خاصة في جزيرة بوهول ومحيطها.



وأوضح مسؤولون أن مركز الزلزال كان شمال شرقي مدينة بوغو الساحلية في إقليم سيبو، حيث تسببت الانهيارات الأرضية وتساقط الصخور في سقوط معظم الضحايا، وسط تحذيرات من ارتفاع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث.



الزلزال يأتي بعد أيام فقط من عاصفة مدارية ضربت المنطقة، وأسفرت عن مصرع 27 شخصًا، وتسببت في انقطاع الكهرباء ونزوح الآلاف.

