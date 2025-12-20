مدينة يتجمد فيها كل شيء.. كيف ينجو البشر في أبرد بقعة مأهولة بالعالم؟

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة ياكوتسك الروسية، المعروفة بأنها أبرد مدينة مأهولة في العالم، موجة برد قاسية مع انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 45 درجة مئوية تحت الصفر، ما أدى إلى تجمّد الشوارع والسيارات ودفع السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، شملت إغلاق المدارس مؤقتًا والتحول إلى التعليم عن بُعد.

وتقع ياكوتسك على ضفاف نهر لينا قرب الدائرة القطبية الشمالية، ويقطنها نحو 300 ألف نسمة اعتادوا التكيّف مع الظروف المناخية القاسية عبر ارتداء طبقات ثقيلة من الملابس المصنوعة من الصوف والفرو، والاعتماد على المشروبات الساخنة والأطعمة الدافئة.



وفي الأسواق المحلية، تتحول الأجواء المتجمدة إلى ثلاجة طبيعية تحفظ اللحوم والأسماك في الهواء الطلق دون الحاجة للتبريد الصناعي.



وحذّر سكان المدينة من خطورة التعرض للبرد دون تجهيز مناسب، مؤكدين أن التجمد قد يحدث خلال دقائق. وتُعد البنية التحتية في ياكوتسك مُهيأة لتحمّل درجات حرارة شديدة الانخفاض، مع توفير تدفئة مركزية مستمرة تضمن استمرار الحياة رغم قسوة الشتاء.