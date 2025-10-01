مروحية تتحول إلى كتلة نارية.. مؤثر صيني يلقى حتفه في بث مباشر - فيديو

تحقق السلطات في الحادث، خاصة بعد أن نجا تانغ من حادثين سابقين، رغم أنه اشترى المروحية العام الماضي وادعى أن رخصة الطيار غير ضرورية، وهو ما ينفيه خبراء الطيران.
يأتي الحادث ضمن سلسلة حوادث جوية مميتة حول العالم، منها وفاة طيار أسترالي بحادث في نيو ساوث ويلز ووفاة أربعة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة بالبرازيل.
