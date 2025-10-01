مروحية تتحول إلى كتلة نارية.. مؤثر صيني يلقى حتفه في بث مباشر - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت الصين حادثًا مأساويًا بعد وفاة المؤثر تانغ فيجي (55 عامًا) إثر تحطم مروحيته الخفيفة أثناء بث مباشر من مقاطعة جيانغ. هوت المروحية فجأة، ما أدى إلى وفاة تانغ في موقع الحادث نتيجة الاصطدام والحريق. وأظهرت التعليقات المباشرة ذعر المتابعين الذين حاولوا طلب المساعدة، بينما لم يكن تانغ يرتدي خوذة أو مظلة.

تحقق السلطات في الحادث، خاصة بعد أن نجا تانغ من حادثين سابقين، رغم أنه اشترى المروحية العام الماضي وادعى أن رخصة الطيار غير ضرورية، وهو ما ينفيه خبراء الطيران.



يأتي الحادث ضمن سلسلة حوادث جوية مميتة حول العالم، منها وفاة طيار أسترالي بحادث في نيو ساوث ويلز ووفاة أربعة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة بالبرازيل.

Chinese influencer Tang Feiji, 55, dies mid-livestream while piloting his helicopter pic.twitter.com/jP3mcwYVRH September 29, 2025