الأربعاء 2025-10-01 09:35 ص
 

مروحية تتحول إلى كتلة نارية.. مؤثر صيني يلقى حتفه في بث مباشر - فيديو

ب
لقطة من البث المباشر
 
الأربعاء، 01-10-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت الصين حادثًا مأساويًا بعد وفاة المؤثر تانغ فيجي (55 عامًا) إثر تحطم مروحيته الخفيفة أثناء بث مباشر من مقاطعة جيانغ. هوت المروحية فجأة، ما أدى إلى وفاة تانغ في موقع الحادث نتيجة الاصطدام والحريق. وأظهرت التعليقات المباشرة ذعر المتابعين الذين حاولوا طلب المساعدة، بينما لم يكن تانغ يرتدي خوذة أو مظلة.

اضافة اعلان


تحقق السلطات في الحادث، خاصة بعد أن نجا تانغ من حادثين سابقين، رغم أنه اشترى المروحية العام الماضي وادعى أن رخصة الطيار غير ضرورية، وهو ما ينفيه خبراء الطيران.


يأتي الحادث ضمن سلسلة حوادث جوية مميتة حول العالم، منها وفاة طيار أسترالي بحادث في نيو ساوث ويلز ووفاة أربعة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة بالبرازيل.

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية إتفاقية تعاون أردنية مغربية لإنشاء أول معهد تدريب مهني متميز في عمان

رل

منوعات شاهد مصرع شاب سوري سقط بدراجته في بئر بتركيا

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

وظائف وظائف شاغرة في وزارة الأوقاف - تفاصيل

ب

منوعات مروحية تتحول إلى كتلة نارية.. مؤثر صيني يلقى حتفه في بث مباشر - فيديو

تعبيرية

وظائف مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء

كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد

خاص بالوكيل كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو

وأكدت السلطات وفاة ثلاثة طلاب على الأقل، بينما أصيب 100 آخرون بجروح. وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مساء الثلاثاء عدد الأشخاص المرجح دفنهم تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فق

عربي ودولي إندونيسيا.. 91 طالبا تحت أنقاض مدرسة انهارت عليهم

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 شبان في طولكرم

فلسطين القوات الإسرائيلية تعتقل 3 شبان في طولكرم



 
 





الأكثر مشاهدة