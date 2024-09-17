 
الثلاثاء 2024-09-17 10:05 ص
 
 

نوافذ ذكية تولّد الكهرباء وتذيب الصقيع وتعكس ضوء الشمس

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-09-2024 08:42 ص

الوكيل الإخباري-   طوّر باحثون من جامعة سيول الوطنية نوافذ ذكية متعددة الوظائف، موفرة للطاقة، تنجز ثلاث مهام: التبريد السلبي في الأيام المشمسة، وتوليد الكهرباء في الأيام الممطرة، وإزالة الصقيع في الأيام الباردة.

اضافة اعلان


وتستخدم النافذة الذكية، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nano Energy، تقنية جديدة تسمح لها بتبريد المساحات الداخلية من خلال عكس ضوء الشمس مع الحفاظ على الشفافية.


وفي الأيام الممطرة، يمكنها توليد الكهرباء من الاحتكاك الناجم عن قطرات المطر التي تضرب سطح النافذة. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز النافذة بسخان شفاف يذيب الصقيع بسرعة، ما يضمن رؤية واضحة أثناء الطقس البارد أو الضبابي.


وصُنِعت النافذة من طبقات من الفضة وأكسيد الإنديوم والقصدير، وهي مواد ذات موصلية وخصائص بصرية ممتازة، ما يسمح للنافذة بعكس ضوء الأشعة تحت الحمراء، مما يحافظ على برودة المباني، وتوليد الكهرباء من قطرات المطر، والتسخين لإزالة الصقيع عند الضرورة. وفي الاختبارات، خفضت النافذة الذكية درجات الحرارة الداخلية بمقدار 7 درجات مقارنة بالنوافذ العادية، وولّدت الكهرباء من قطرة مطر واحدة، بينما أزالت الصقيع أسرع مرتين من النوافذ التقليدية.

 

البيان

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي عيار 21 و18 .. هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

ارشيفية

أسواق ومال أسعار النفط تواصل صعودها وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية

أرشيفية

أخبار محلية "الضريبة" تعمم: 10 قروش فقط الزيادة على علبة السجائر

من المصدر

أخبار محلية الأردن يعبر عن تضامنه مع 5 دول

أرشيفية

عربي ودولي الأسد يبحث مع شويغو «ملفات أمنية»

تعبيرية

تكنولوجيا ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

لر

أخبار الشركات كريم إكسبرس "Careem Express" خدمة التوصيل الوحيدة عند الطلب للشركات في الأردن

تعبيرية

منوعات لماذا تنفجر بطارية السيارة؟



 


الأكثر مشاهدة





عاجل