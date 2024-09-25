أبو مرجوب: خطابٌ ملكيٌ تاريخي يحمل رسائل واضحة وينتصر للحقوق الفلسطينية

وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب في بيان اليوم، نثمن ما ورد في خطاب جلالته من مضامين ورسائل واضحة لا تحتمل التأويل، وتوضح حقيقة الإجرام الصهيوني الذي يواصل حرب الإبادة في قطاع غزة بكل ما فيها من وحشية وقتل وتدمير، ولم يكتفي بعدوانه على فلسطين؛ ليوسع دائرة الحرب إلى بلد عربي شقيق في خطوة تؤكد أنّ التحذيرات المستمرة من القيادة الهاشمية بأن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني سيؤثر على أمن المنطقة.
وأوضح أبو مرجوب أنّ خطاب جلالته، تعبير صادق عن الموقف الاردني الثابت من القضية الفلسطينية، ويقدم رسالة حكيمة وقراءة ثاقبة لما يجري على الساحة الفلسطينية، كما أنه يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام واجبه ومسؤولياته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الصارخة من قبل آلة البطش الاسرائيلي، مشيرا إلى حديث جلالته بخصوص الوطن البديل عندما قال "هذا لن يحدث أبدا ولن نقبل أبدا بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب".
وأشار أبو مرجوب، أنّ النقابة وجميع العمال الذين تمثلهم، تؤكد وقوفها خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعبّر عن اعتزازها بالمواقف الملكية المشرفة، والموقف الأردني المتقدم الذي يمثل نبض الشارع الأردني، كما أنها تجدد دعمها لمواقف جلالته الثابتة والحازمة حيال القضية الفلسطينية، في دعم أهل غزة وإسنادهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث دعا جلالته العالم بالانضمام إلى الأردن في تقديم المساعدات وادخالها للقطاع.
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