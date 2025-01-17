أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتبقى الأجواء يوم الاثنين، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 4، وفي مرتفعات الشراة 15 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 5، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 21 - 12 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا
-
بناء وصيانة مدارس مستحدثة في منطقتي كفرعان وقم
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الافراج عن الكاتب احمد حسن الزعبي
-
توضيح هام من وزارة العمل حول كتاب حكومي يتم تداوله
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
-
ارادات ملكية بـ النهار وابو وشاح
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء