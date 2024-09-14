أردنيون يفرغون أرفف محلات الدخان والمعسل قبيل رفع أسعارها

الوكيل الإخباري- أقدم أصحاب محلات تجارية عامة ومتخصصة على تخبأة الدخان ومشتقات "المعسل" من على رفوف محلاتهم إلى مستودعاتهم الخاصة، بعد إقدام الحكومة على رفع الضريبة الخاصة بالدخان، والمعسل بنسبة 100 %. اضافة اعلان









واشتكى مواطنون لـ"الوكيل الاخباري" من شح أو حتى نفاد الدخان ومشتقات المعسل في الاسواق، لافتين إلى ان اصحاب المحلات لجأوا إلى هذه الخطة بعد تيقنهم من رفع الاسعار بفروقات مجزية.







ووفقا لاصحاب محال فإنه من المرجح رفع سعر كيلو المعسل لـ4 دنانير إضافية، مسببين غياب الدخان ومشتقاته لقيام الناس بشراء كل الكميات عقب قرار الحكومة برفع الضريبة.







وطالب مواطنون الاجهزة المختصة بمراقبة التجار والمحال.