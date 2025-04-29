أكرم خريس قنصلاً فخرياً لجمهورية غانا في الأردن

ويأتي هذا التعيين في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين، والسعي إلى إنشاء تعاون مشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية والسياحية، وبما يُسهم في بناء علاقات مستقبلية مستدامة ومثمرة.
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