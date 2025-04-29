الثلاثاء 2025-04-29 03:54 م
 

أكرم خريس قنصلاً فخرياً لجمهورية غانا في الأردن

أكرم خريس
أكرم خريس
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري-   عيّنت جمهورية غانا، وباعتماد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أكرم خريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة (IBC) قنصلاً فخريًا لها في المملكة الأردنية الهاشمية، تقديرًا لخبرته الواسعة وجهوده البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً مجال دراسة وتعزيز فرص الاستثمار.

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ويأتي هذا التعيين في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين، والسعي إلى إنشاء تعاون مشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية والسياحية، وبما يُسهم في بناء علاقات مستقبلية مستدامة ومثمرة.

 
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أكرم خريس

أخبار محلية أكرم خريس قنصلاً فخرياً لجمهورية غانا في الأردن



 
 





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