أكرم خريس قنصلاً فخرياً لجمهورية غانا في الأردن

الوكيل الإخباري- عيّنت جمهورية غانا، وباعتماد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أكرم خريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة (IBC) قنصلاً فخريًا لها في المملكة الأردنية الهاشمية، تقديرًا لخبرته الواسعة وجهوده البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً مجال دراسة وتعزيز فرص الاستثمار.

اضافة اعلان