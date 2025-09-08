"إدارة الترخيص": بيع 3 آلاف رقم مميز للوحات المركبات بالترميز (1)

وقال القرعان الاثنين، إنه لا يوجد بيع أرقام وجاهي من خلال إدارة الترخيص وأقسامها، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة للشراء متاحة من خلال البوابة الإلكترونية.
وأضاف القرعان أن أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان أصبحت متاحة للمواطنين كلوحات خاصة، كونها من مخزون إدارة الترخيص.
وبيّن أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، فيما ستُباع الأرقام المميزة الأخرى عبر قنوات البيع المباشر المعتمدة، مبينًا أن ريع بيع هذه الأرقام سيُخصَّص لصندوق دعم الطالب وفقًا لقرار الحكومة.
وأوضح أن البوابة الإلكترونية لبيع الأرقام المميزة متاحة أمام الأردنيين والمقيمين والشركات من داخل الأردن وخارجه.
