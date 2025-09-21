إطلاق الحملة الوطنية "بهمتنا نحمي بيئتنا"

06:56 م

الوكيل الإخباري- تطلق وزارة البيئة، صباح غد الاثنين، حملة وطنية للنظافة تحت شعار "بهمتنا نحمي بيئتنا"، تشمل مواقع سياحية وعامة في جميع محافظات المملكة.





وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية: وزارات التربية والتعليم، الثقافة، الشباب، الأشغال العامة والإسكان، الداخلية، الإدارة المحلية، الاتصال الحكومي، أمانة عمان، مؤسسة ولي العهد، طلبة المدارس والجامعات، جمعيات البيئة، ومتطوعون من المجتمع المحلي.



وأضافت، إن الحملة تهدف إلى نشر الوعي البيئي بين المواطنين، وتشجيعهم على الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والموارد الطبيعية، والحد من إلقاء النفايات عشوائيًا في الشوارع والمتنزهات والحدائق، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لإبراز روح العمل الوطني التطوعي.



وأكدت الوزارة أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومنتظم في مختلف المحافظات، لضمان استدامة الجهود البيئية، وبما يسهم في الوصول إلى بيئة صحية ونظيفة تعكس صورة إيجابية عن الأردن وتدعم أهداف التنمية المستدامة.



وأشارت الوزارة إلى أن أبرز مواقع تنفيذ الحملة تشمل: جلعد بالبلقاء، وحديقة بلدية الظليل، مقام أبو عبيدة عامر بن الجراح بدير علا، متنزه الجيزة بإربد، المقبرة الإسلامية – إشارة الدوريات بالمفرق، مَطلّ متنزه عيمة بالطفيلة، الفيصلية بمادبا، امتداد شارع صهيب بن سنان مرورًا بالقرية الحضرية بالزرقاء، غابات عصفور بجرش، موقع معركة مؤتة بالمزار الجنوبي، متنزه زبود البيئي في حسبان بالعاصمة، الزيزفونة بعجلون، وأم صيحون بمعان.

