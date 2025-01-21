إعادة طرح عطاء لتوريد حديد تسليح لمستوعبات الحبوب في القطرانة

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الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لتوريد حديد تسليح عالي الشد لمستوعبات الحبوب في القطرانة، للمرة الثالثة. اضافة اعلان





ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (300) دينار أردني غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 27-1-2025.



واشترطت عند الشراء إحضار، صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، صورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.

