إعادة طرح عطاء لتوريد حديد تسليح لمستوعبات الحبوب في القطرانة

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (300) دينار أردني غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 27-1-2025.
واشترطت عند الشراء إحضار، صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، صورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.
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