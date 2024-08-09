اختتام فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ في عجلون

وهدف المعسكر إلى تأسيس وتدريب فرق تطوعية للمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث، والتعريف بدور الدفاع المدني في توفير الحماية للمواطنين والمؤسسات، وتدريب المشاركين على أساسيات الإسعافات الأولية.
وتضمنت فعاليات المعسكر، الذي نُفِّذ على مدار ثلاثة أيام، تدريبات من كوادر مديرية الدفاع المدني على الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحرائق، وتسرب الغاز بالطرق الصحيحة، وطرق الإخلاء، وتشكيل فريق تطوعي للمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث.
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