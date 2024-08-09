اختتام فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ في عجلون

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم فعاليات معسكر "سواعد الإنقاذ - ذكور" الذي نفذته مديرية شباب محافظة عجلون بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في قاعة بيت شباب عجلون، بمشاركة 32 شابًا ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024.



وهدف المعسكر إلى تأسيس وتدريب فرق تطوعية للمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث، والتعريف بدور الدفاع المدني في توفير الحماية للمواطنين والمؤسسات، وتدريب المشاركين على أساسيات الإسعافات الأولية.