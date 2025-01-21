اعتماد مبنى جديد للعيادات الخارجية في مادبا خلال أيام

وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم حجز المستند المالي لذلك ولا يوجد أي عائق لنقل العيادات ووضع حد لمعاناة المواطنين في المبنى القديم.
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