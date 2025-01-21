اعتماد مبنى جديد للعيادات الخارجية في مادبا خلال أيام

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن البناء الجديد للعيادات الخارجية لمستشفى النديم الحكومي سيتم اعتماده خلال الأيام القليلة المقبلة من اللجان المختصة في الوزارة.

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