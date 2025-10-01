اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال

وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يتم التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo
