الأربعاء 2025-10-01 04:58 م
 

اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الأربعاء، 01-10-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-   تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء الموافق 1-10-2025  نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026، وذلك للطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي 2025-2026 إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في الطلب.

وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يتم التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo

 
 
