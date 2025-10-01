اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال

الوكيل الإخباري- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء الموافق 1-10-2025 نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026، وذلك للطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي 2025-2026 إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في الطلب.

