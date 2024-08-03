الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو

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الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.