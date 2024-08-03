الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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