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الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين




 

السبت، 03-08-2024 02:32 م
 الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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