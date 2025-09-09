الثلاثاء 2025-09-09 08:34 ص
 

الأغذية العالمي: 17 مليون دولار سنويا لبرنامج التغذية المدرسية في الأردن

مطبخ إنتاجي يدعمه برنامج الأغذية العالمي
مطبخ إنتاجي يدعمه برنامج الأغذية العالمي
 
09-09-2025
الوكيل الإخباري-   أكّد برنامج الأغذية العالمي أن التمويل السنوي لبرنامج التغذية المدرسية الوطني في الأردن يبلغ حوالي 17 مليون دولار، بحيث يصل إلى قرابة 520 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وقال برنامج الأغذية العالمي، إن تمويل برنامج التغذية المدرسية يكون من خلال قاعدة متنوّعة من المانحين، تشمل الحكومات الدولية المانحة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين لبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم.

ويُنفَّذ البرنامج على مستوى جميع محافظات المملكة، مع تركيز خاص على المناطق الأشد هشاشة التي تحددها الحكومة، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وأشار إلى أن برنامج التغذية المدرسية يستهدف الطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى جميع الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة في مخيمات اللاجئين السوريين.

يُضيف برنامج الأغذية العالمي أن عدد المستفيدين حاليًا يصل إلى قرابة 520 ألف طالب وطالبة، موزّعين كالتالي: (90 ألف طالب في المجتمعات المضيفة يتلقّون وجبات صحية في 476 مدرسة، و30 ألف طالب في مخيمات اللاجئين السوريين يتلقّون وجبات صحية في 65 مدرسة، و400 ألف طالب في المجتمعات المضيفة يتلقّون البسكويت المدعّم المحشو بالتمر أو البسكويت المدعّم من القوات المسلحة في 2,000 مدرسة).

تشمل الوجبات الصحية معجّنات طازجة وفاكهة وخضار، وتُعدّ يوميًا في مطابخ مجتمعية تُشغِّل قرابة 250 امرأة من الفئات الأكثر هشاشة، و150 عاملاً في مخيمات اللاجئين السوريين، مع الاعتماد على المزارعين والمخابز المحليين لتوريد المكونات، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

كما يُقدّم البرنامج برامج تثقيف غذائي للطلبة لتعزيز العادات الصحية لديهم.
 
 
