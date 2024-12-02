الأوقاف: البدء بالتسجيل الأولي لمدخري صندوق الحج .. رابط

وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين ، إلى أن كل من استكمل مبلغ 3 آلاف دينار في رصيده لدى صندوق الحج قبل تاريخ 1/4/2019 يمكنه التسجيل للحج على الرابط : (https://eservices.hajjfund.gov.jo).
واضاف، انه يُشترط للأنثى التي ترغب باصطحاب محرم معها، أن تكون استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل الأول من نيسان عام 2019 لها وللمحرم، أو أن يكون المحرم مشترك في الصندوق وتنطبق عليه نفس الشروط .
ولفت البيان إلى أن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل، الا انه يشترط حصولهم على جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج.
كما دعت الوزارة ، المواطنين الاردنيين وابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، الاسراع بالتسجيل الأولي، الذي سيستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الإثنين الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري.
وكانت الوزارة، أعلنت عن بدء التسجيل للحج لغير مدخري صندوق الحج اعتبارا من الثلاثاء الماضي ، بشرط ان يكون المسجل او المسجلة من مواليد 31/12/1975 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج ، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة، كما يُشترط على المسجل الاصلي دفع مبلغ مالي مسترد قيمته 200 دينار.
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