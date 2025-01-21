"الأوقاف" تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل، في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عمم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، بإقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.