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الصفدي: السوريون يستحقون بلدا خاليا من الإرهاب والظلم كي يعيشوا بسلام

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الإثنين، 17-03-2025 09:27 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن مؤتمر بروكسل كان التزاما أوروبيا ثابتا في دعم الشعب السوري.

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وأضاف الصفدي، في كلمة له خلال مؤتمر بروكسل، الاثنين، " وقفنا بجانب أشقائنا السوريين في وقت المخاطر ونقف إلى جانبهم اليوم".


وأوضح أن الحل اليوم بتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفا أن برامج الانتعاش المبكر، مثل تمكين السكان من الوصول إلى المساكن والمستشفيات والمدارس، هي أفضل سبيل لتحقيق عودة اللاجئين.


وأوضح الصفدي، أن صفحة من المعاناة في سوريا طويت، وبدأ السوريون ببناء مستقبلهم وبلادهم وتحقق تطلعاتهم.


وأكد الصفدي، أن أعمال إسرائيل في سوريا غير قانونية وتهدد الاستقرار وعليها احترام القانون الدولي، مضيفا أن على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي السورية التي احتلتها.

 
 
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