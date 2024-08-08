الصفدي يؤكد أن خفض التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي

وأكد الصفدي أن خفض التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي، والتزام إسرائيل القانون الدولي، ووقف خطواتها التصعيدية التي تقوض فرص تحقيق السلام وتحرم المنطقة حقها في الأمن والاستقرار.
وبحث الوزيران أيضاً جهود إدخال المساعدات إلى غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية وأكدا استمرار التنسيق والتعاون في توفير المساعدات إلى القطاع.
كما بحث الصفدي ونظيرته اليابانية العلاقات الثنائية حيث أكدا قوة هذه العلاقات بعد سبعين عاما من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان والحرص على زيادة التعاون في مختلف المجالات.
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