الصفدي يؤكد أن خفض التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، بحثا خلاله التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لحماية المنطقة وأمنها من تبعاته.



وأكد الصفدي أن خفض التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي، والتزام إسرائيل القانون الدولي، ووقف خطواتها التصعيدية التي تقوض فرص تحقيق السلام وتحرم المنطقة حقها في الأمن والاستقرار.



وبحث الوزيران أيضاً جهود إدخال المساعدات إلى غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية وأكدا استمرار التنسيق والتعاون في توفير المساعدات إلى القطاع.