 
السبت 2025-03-15 01:56 م
 




            

        








    

        

        

            الضريبة:  شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة اعتبارا من 1 نيسان
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
            
                

                    دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        12:55 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- تذكر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والافراد بضرورة الالتزام اعتباراً من 1/4/2025 بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي اوجب عليهم اعتبار من الأول من نيسان القادم بان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير اضافة اعلان


ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات اعتباراً من 1/4/2025
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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