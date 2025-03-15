الضريبة:  شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة اعتبارا من 1 نيسان

ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات اعتباراً من 1/4/2025
-
أخبار متعلقة
-
الجمعية الفلكية تتوقع موعد عيد الفطر في الأردن وعدد ايام الصيام
-
بالفيديو .. تفاصيل جديدة يكشفها والد الشاب الكركي الذي توفي بحادثة دهس وعفوهم عن المتسببة
-
الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا
-
شركات أردنية تشارك لأول مرة بمعرض الغذاء العالمي بالعاصمة لندن
-
الزيت الاردني يحصد الميدالية الذهبية بمسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون
-
اصابة شخص بمشاجرة في العقبة
-
الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في احد مساجد المقابلين
-
استئناف الرحلات المدرسية اعتبارا من السبت