العيسوي: الأردن بقيادة الملك السباق في مساندة الأشقاء

وأضاف العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها" أن الأردن، بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى عصيا على جميع التحديات.
وبين أن الأردن، بوعي الأردنيين وتماسكهم، والتفافهم حول جلالة الملك، يزداد قوة وصلابة، وثبات على مواقفه، قادرا على مواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حول قيادته الحكيمة، داعمين له في جميع مواقفه، التي تصب في مصلحة الوطن والأمة، متمسكين بعهد الوفاء والولاء.
وأعربوا عن اعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسعي جلالته لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
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