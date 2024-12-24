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العيسوي: الأردن بقيادة الملك السباق في مساندة الأشقاء

خلال لقائه وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها"
خلال لقائه وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها"
الثلاثاء، 24-12-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، على الدوام الريادي والسباق، في مساندة الأشقاء العرب والدفاع عن قضاياهم، سياسيا وإنسانيا وإغاثيا.
 
 وأضاف العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها" أن الأردن، بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى عصيا على جميع التحديات.

وبين أن الأردن، بوعي الأردنيين وتماسكهم، والتفافهم حول جلالة الملك، يزداد قوة وصلابة، وثبات على مواقفه، قادرا على مواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

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بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك، من تطور، والمضي قدما بمسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حول قيادته الحكيمة، داعمين له في جميع مواقفه، التي تصب في مصلحة الوطن والأمة، متمسكين بعهد الوفاء والولاء.

 وأعربوا عن اعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسعي جلالته لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

 
gnews

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