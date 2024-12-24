العيسوي: الأردن بقيادة الملك السباق في مساندة الأشقاء

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، على الدوام الريادي والسباق، في مساندة الأشقاء العرب والدفاع عن قضاياهم، سياسيا وإنسانيا وإغاثيا.



وأضاف العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها" أن الأردن، بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى عصيا على جميع التحديات.



وبين أن الأردن، بوعي الأردنيين وتماسكهم، والتفافهم حول جلالة الملك، يزداد قوة وصلابة، وثبات على مواقفه، قادرا على مواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

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