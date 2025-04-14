العيسوي: الأردن قوة راسخة بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه المؤمن برسالته

وأكد العيسوي أن الأردن يخطو بثقة نحو المستقبل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يجسّد نموذجاً فريداً في السياسة المتزنة، والرؤية العميقة في بناء الدولة وتعزيز استقرارها وصيانة مكتسباتها.
جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الإثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أعضاء المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين ووفدا من مجموعة "قلعة نيوز" الإعلامية، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، في لقاءين منفصلين.
وشدد العيسوي على أن جلالة الملك يقود مسيرة إصلاح شاملة، تستند إلى الإرث الهاشمي العريق، وترتكز على ترسيخ سيادة القانون، وبناء مؤسسات قوية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، بما يعزز الثقة بالدولة ويعمّق شعور المواطن بشراكته في القرار.
وأضاف أن جلالة الملك هو الضامن الأول، والمُعبّر الصادق عن إرادة شعبها، ومواقفه المشرفة تُعد امتدادًا لمسيرة الهاشميين في نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأعربوا، خلال اللقاءين، عن دعمهم وثقتهم المطلقة بجلالة الملك، ودعمهم الراسخ لنهج وسياسة جلالته ومواقفه داخليًا وخارجيًا.
وبينوا أن مواقف القيادة الأردنية، التي لم تتغير رغم تبدل الظروف وتعاقب الأزمات، تعبّر عن مدرسة سياسية متجذّرة، ترى في القضية الفلسطينية أولوية وطنية، ويشكل حلها العادل والشامل مصلحة وطنية عليا.
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