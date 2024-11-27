العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده الدولية والإقليمية، بشكل مكثف، على الساحتين الدولية والإقليمية، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إمداد أبناء القطاع بالمساعدات الإغاثية والطبية، بشكل كاف ومستدام.



وأضاف العيسوي أن الأردن، وبتوجيهات ملكية سامية، ومنذ بدء العدوان الغاشم على غزة، لا يزال المبادر في دعم ومساندة الأشقاء سياسيا وإنسانيا، وبات محطة دولية لإرسال المساعدات للقطاع.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا من أبناء عشائر قلقيلية في الأردن.

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