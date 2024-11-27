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العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين

خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن
خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن
الأربعاء، 27-11-2024 03:37 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده الدولية والإقليمية، بشكل مكثف، على الساحتين الدولية والإقليمية، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إمداد أبناء القطاع بالمساعدات الإغاثية والطبية، بشكل كاف ومستدام.

وأضاف العيسوي أن الأردن، وبتوجيهات ملكية سامية، ومنذ بدء العدوان الغاشم على غزة،  لا يزال المبادر في دعم ومساندة الأشقاء سياسيا وإنسانيا، وبات محطة دولية لإرسال المساعدات للقطاع.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا من أبناء عشائر قلقيلية في الأردن.

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 من جهتهم، أكد الحضور وقوفهم وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وثمنوا الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على مختلف الصعد، لمساندة ونصرة الأشقاء، سياسيا وإنسانيا، في وجه ما يشهده قطاع غزة من قتل وتنكيل وتدمير.

وأكدوا  التفافهم حول القيادة الهاشمية، التي تبذل جهودا منقطعة النظير من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، وبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن، ليبقى موئلا لكل الأحرار والشرفاء، وكل باحث عن  الأمن والأمان.

 
gnews

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