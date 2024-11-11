العيسوي: موقف الأردن وجهود الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة واضحة وحازمة

وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الاثنين، وفدا من أبناء عشيرة الشبول في لواء الرمثا، إن جلالة الملك، وخلال جولاته واتصالاته ومباحثاته مع قادة وزعماء العالم، يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لوقف العدوان الهمجي على غزة، والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، إلى تحذيرات جلالته المستمرة، من أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وسياسة التجويع والتدمير التي تمارسها إسرائيل، يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد والعنف.
وثمنوا جهود جلالة الملك، على الساحة الدولية، كصوت قوي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومساندا لتطلعات الأشقاء في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدوا أنهم، وجميع الأردنيين، يقفون بكل قوة، خلف القيادة الهاشمية ودعم جميع مواقفها وجهودها للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وقضايا أمته العربية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يطلع على إنجازات بلديتي السلط ودير علا
-
الملك: عام من الدمار وقتل الأبرياء وخرق القانون الدولي في غزة
-
الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني على هامش القمة العربية والإسلامية
-
لقاء يجمع المستقلة للانتخاب بالأحزاب لتقييم العملية الانتخابية
-
وزير الثقافة يفتتح مركز الفنون في مادبا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التونسية
-
تجارة عمان تبحث ووفدا إسبانيا تعزيز العلاقات الاقتصادية
-
العدل والأراضي توقعان اتفاقية الربط الالكتروني