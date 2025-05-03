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العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي

العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي
العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي
 
السبت، 03-05-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، اليوم السبت، أعمال اليوم الطبي المجاني الذي نظمته شركة النبلاء للتنمية المستدامة في منطقة غور الصافي، ضمن حملة "الوداد" للأيام الطبية التي انطلقت من إسكان الملاحة الجديد في شباط الماضي.

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واطلع العيسوي، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، ومحافظ الكرك، قبلان الشريف، على فعاليات اليوم الطبي الذي سيقدم خدمات طبية مجانية لأبناء المنطقة، تشمل معظم التخصصات الطبية.

 

وشكر العيسوي القائمين على المبادرة والمتطوعين ، مشيداً بدورهم الإنساني في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي .

 
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