الملك: الانتخابات النيابية هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات زيليانا زوفكو.

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وأكد جلالته خلال اللقاء مضي الأردن قدما في تنفيذ مسارات التحديث، رغم تحديات المنطقة، مبينا أن الانتخابات النيابية الأخيرة هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي، القائم على تشجيع العمل الحزبي البرامجي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.



وثمن جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جهود الاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية، ودعمه المستمر لجهود التنمية بالمملكة في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، والمساعي المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، والجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة.